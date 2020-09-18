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  3. Son dakika: Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı

Son dakika: Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı,Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı,Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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