Son dakika: Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı,Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı,Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar gelecek...