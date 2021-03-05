Son dakika | Bitlis'teki askeri helikopter kazası ile ilgili  flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bitlis'teki askeri helikopter kazası ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişki enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığı belirtilirken Tatvan'da helikopterin faaliyetini olumsuz etkileyecek hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilginin teyit edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir."