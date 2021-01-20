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  3. Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2021'İN İLK TEKNE KAZASINDA 43 ÖLÜ

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ALABORA OLDU

Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Gambiya'dan, ölenlerin tamamının ise Batı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

2020'DE YÜZLERCE DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

BM'nin her iki alt kuruluşu, "son trajik kazadan" sonra uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini istedi.

Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmen 2020'de Akdeniz'de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.

Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü

Tayfun Altuntaş
Editör
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