Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili polise saldıran 104 provokatör gözaltına alındı

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylarda polislere mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"02.02.2021 günü açık kaynaklarda 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganı ile Kadıköy İlçesi İskele Meydanına toplanma çağırısı yapılması konusu ile ilgili; 02.02.2021 günü saat 16.00 itibari ile Kadıköy İlçesinde Rıhtım Meydan- Atatürk Anıtı Çevresi, Osmanağa Cami Önü, Khalkedon Meydanı, Rıhtım PTT Önü, Kadıköy HDP İlçe Binası Önü, Altıyol Boğa Meydanı, Süreyya Operası Önü, Beşiktaş ve Eminönü İskeleleri, Söğütlüçeşme Caddesi ve Rıhtım Caddesi girişi noktalarında gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır.

Saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığının 2021/2 sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan "Bahse konu yapılmak istenen toplanmaların toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17.maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32/Ç maddesi kapsamında Kadıköy ilçesi idaresinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda (7) gün süre ile YASAKLANDIĞI" hususları grubun duyabileceği şekilde megafon marifeti ile söylenerek grup uyarılmıştır.

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PROVOKATÖRLER HEM EMNİYET ARAÇLARINA HEM DE ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Uyarılara aldırmayan alanda beklemeye devam eden grup süpürülmek suretiyle alandan uzaklaştırılmaya başlanmış, bu esnada direnen, ısrarla uyarılara riayet etmeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiştir. Rıhtım Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde müdahale edilen ve alandan uzaklaştırılan grup akabinde Khalkedon Meydanı, Ayvalıtaş Parkı, Yoğurtçu Parkı, Moda Caddesi ve Eğitimsen önüne doğru dağılmıştır. Dağılmalar sırasında belirtilen noktalarda ayrı ayrı toplanmalar ile grubun sayısı yaklaşık 500-600 kişiye ulaşmış, söz konusu şahıslara uyarılar devam etmiştir. Dağılma anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

104 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadıköy ilçesinde yasadışı toplanma ile ilgili yapılan müdahalelerde toplam (93) şahıs yakalanmıştır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçesinde alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy ilçesine giderek eyleme katılmak isteyen şahıslar uyarılmış, uyarılara riayet etmeyen, direnen ve mukavemette bulunan (11) şahıs yakalanmıştır. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda (104) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır"