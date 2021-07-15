Son dakika | Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu

Son dakika... Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevden alınmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten üniversitenin yeni rektörü olarak görevlendirildi.

REKTÖR, ÜNİVERSİTE İÇİNDE SEÇİLECEK

Ayrıca Rektörlük görevi için başvuru ilanı açıldı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre yeni rektörün Boğaziçi Üniversitesinde görev yapan akademisyenler arasından seçilecek.

Öte yandan Prof. Dr. Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de başladığı görevinden 15 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle ayrılmıştı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 1'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır"

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof Naci İnci, lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi'nden; ve doktora derecesini 1993 yılında Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh, İngiltere'den almıştır.

Mehmet Naci İnci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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