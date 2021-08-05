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Son dakika | Bölgenin kaderini belirleyecek toplantı! Kritik MGK bildirisi yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kritik MGK bildirisi yayımlandı.

Son dakika | Bölgenin kaderini belirleyecek toplantı! Kritik MGK bildirisi yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Kritik toplantı sonrası yayınlanan bildiride yangınlarla mücadele vurgusu yapıldı.

MGK bildirisinde terörle mücadele konusunun altı çizilerek "PKK,FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

MGK sonrası yayınlanan bildiri şöyle;

"Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.

Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü.

Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözüm vurgulandı. Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.

Dünya ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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