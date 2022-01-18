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  3. Son dakika | Bolu'da TEM Otoyolu'nda kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Son dakika | Bolu'da TEM Otoyolu'nda kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Son dakika haberi... Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM Otoyolu'nda 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Son dakika | Bolu'da TEM Otoyolu'nda kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Son dakika haberi... Bugün saat 16.30'da TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana gelen kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre; yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede yolun kayganlaşması sebebiyle 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

Kaza sebebiyle, yolun Ankara istikameti, kaza  ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde 06 BHR 263 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp kaydı.

Son dakika | Bolu'da TEM Otoyolu'nda kar kazası: 24 araç birbirine girdi

TIR'ın 2 şeridi kapatması sebebiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, TIR'ın çekilmesiyle yaklaşık yarım sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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