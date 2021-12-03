Son dakika: BOTAŞ duyurdu! Aralık ayında doğalgaza yüzde 20 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan yazılı açıklamada Aralık ayı tarifesinde konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca Türkiye'de Avrupa'nın en düşük fiyatlı doğalgazın kullanıldığı belirtilerek," Ülkemizde bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır" denildi.

SANAYİ KURULUŞLARININ DOĞALGAZINA ZAM

Açıklamanın devamında imkanlar çerçevesinde tüketicileri asgari şekilde etkileyecek şekilde düzenleme yapılmasının zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtilerek, "Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 20 oranında artış yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.