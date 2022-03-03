Son dakika | Brent petroldeki artış Türkiye'deki sürücüleri vurdu! EPGİS kötü haberi verdi: Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL zam geldi

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda askeri operasyon başlatmasından bu yana bir hafta içinde, Brent yüzde 19,3 artarak 117 dolara kadar yükseldi. Bunun üzerine akaryakıt fiyatlarına dolar kurunda da yaşanan artışa paralel olarak zam geldi.

EPGİS'ten yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

ZAMMIN ARDINDAN FİYATLARDAKİ SON DURUM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,53

Motorinde 1,33 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 3, 2022

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.