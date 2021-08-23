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Son dakika! Bu defa Şile'de orman yangını panik yarattı!

Şile'de, tatil köyünde bulunan bungalov ev çevresinde başlayan yangın, gittikçe orman alanlara yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika! Bu defa Şile'de orman yangını panik yarattı!

Sabaha karşı saat 04.00 sularında gerçekleşen yangın, Şile'nin Akçakese köyünde bulunan tatil köyünde boş olduğu bilinen bungalov evde başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Git gide büyüyen alevleri gören tatilciler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Şile ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bungalov ev ile evlerin yaklaşık 20 metre çevresindeki ağaçlar yangından zarar gördü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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