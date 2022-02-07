Yuf Borusu ne demek, TDK'ya göre Yuf Borusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEbru Şancı Öztürk'ün iddiası Aleyna Tilki'yi zor durumda bırakacak! Uzi - Taha Bilici derken seçimi Haldun Demirhisar olmuş! İkili el ele aşk yuvası mı arıyor?Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!Fatih Terim kolları sıvadı, başkanlığa hazırlanıyor! İlk adımı atarak çalışmalara başladı!Arkın isminin anlamı nedir, Arkın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Işın Karaca sahnede talihsiz kaza geçirdi! Sevenleri telaşlanırken apar topar hastaneye kaldırıldı!Lohusalık ne demek, TDK'ya göre Lohusalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | 7 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuHacergül isminin anlamı nedir, Hacergül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

Son dakika! Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 80 kuruş zam gelecek. Benzin fiyatlarına da yarın yüklü bir zam gelmesinin beklendiği bildirildi.

Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

Son dakika... Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelecek. Benzin fiyatlarına da yarın yüklü bir zam gelmesinin beklendiği bildirildi.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek

YAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) payı eklenir. 

Yakıtın rafineriye geldiği fiyat (petrol ithal eden bir ülke konumunda olduğumuz için) Akdeniz – İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz tarafından o günlük döviz kuruna bağlı olarak belirlenir.

Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

EPDK’nın payı; beyaz ürünler için 2,54 TL/ m3 siyah ürünler için 2,69 TL/Ton’dur.

Depodan satış fiyatına, bayi masrafları, lojistik giderleri eklendiğinde tavsiye edilen pompa fiyatı oluşur. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesi bu aşamadaki lojistik farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
115
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT