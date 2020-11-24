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  3. Son dakika: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç istifa etti

Son dakika: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç istifa etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç istifa etti

Habertürk'te katıldığı canlı yayında kullandığı sözlerle eleştirilerin odağı haline gelen  Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığından Bülent Arınç'ın istifa kararına ilişkin yapılan açıklamada, " Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

 

Bülent Arınç istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı hissetim.

Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladı. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, " İsimler üzerinden tartışmayalım" diye altını çizmememe rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim."

Ayrıntılar geliyor....

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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