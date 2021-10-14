Son dakika | Burak Elmas'tan çok tartışılacak açıklama: Yine birileri çıkar, milli marş okunmuyor der, sanki okununca Milli Takım başarılı oluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçen seçime ilişkin ülkede örnek gösterilecek bir seçim yürüttüklerini ifade eden Elmas, bunun Galatasaray adına çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Konuya ilişkin olarak "Aday olmak bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi" ifadelerini kullanan Elmas, "Yorulduk ama Galatasaray için yorulmak bize batmıyor. Seçime hazırlanırken, kazanmaktan ziyade bazı prensiplere sahip çıkmayı daha önemli gördük. Liyakat sahibi, alanında uzman, projelerine hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da Galatasaray üyeleri bize bir teveccüh gösterdi." dedi.

Tüm sektörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, buna una futbol ve diğer spor branşlarının da dahil olduğunu belirterek "Bizim kulüplerimizin sorunlarının sebebi pandemi değil. Pandemi üzerine geldi." dedi.

"BAZI TEKNİK DİREKTÖR VE YORUMCULAR, YABANCI KONUSUNDA SAMİMİ DEĞİLLER"

Öte yandan Bazı teknik direktörlerin ve yorumcuların yabancı konusunda samimi olmadıklarını ifade eden Elmas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her ne olursa olsun biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yine birileri çıkar, milli marş okunmuyor der. Sanki milli marş okununca Milli Takım başarılı oluyor."