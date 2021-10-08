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  3. Son dakika | Burhan Akbudak, dünya ikincisi!

Son dakika | Burhan Akbudak, dünya ikincisi!

Son dakika haberi... Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kilo finalinde Refik Hüseynov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son dakika haberi... Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kilo finalinde Refik Hüseynov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Detaylar geliyor.

BURHAN AKBUDAK KİMDİR?

Burhan Akbudak, 1 Tmmuz 1995 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 

Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden güreşçi Burhan Akbudak, Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 74 kiloda Burhan Akbudak, gümüş madalya kazandı.

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında grekoromen stil yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 80 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Lasha Gobadze’yi finalde 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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