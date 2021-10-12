Gelinim Mutfakta ıspanak topları tarifi | Ispanak topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Üç Kuruş ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkar mı? Türkiye Dünya Kupası Elemeleri gruptan çıkma şansı ne?Denizli'de deprem mi oldu? Denizli neden sallandı 12 Ekim 2021?Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 12 Ekim 2021?Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021?Son dakika | Bursa Kestel'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıİzmir'de deprem mi oldu? İzmir neden sallandı 12 Ekim 2021?Helyodor ne demek, TDK'ya göre Helyodor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Prodüksiyon ne demek, TDK'ya göre Prodüksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Bursa Kestel'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika | Bursa Kestel'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika... Bursa'ın Kestek ilçesinde organize sanayi bölgesinde yer alan bir kimya fabrikada asit sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi ise yaralandı.

Son dakika | Bursa Kestel'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamanın asit sıkışması nedeniyle meydana geldiğini belirten ve ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Öte yandan son gelen bilgilere göre yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Meydana gelen patlama sonrası fabrikanın çatısının uçtuğu ifade edildi.

Ayrıca yeni bir patlamanın olmaması için ekipler önlemlerini alıyorlar. 

Son dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıSon dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıSon dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıSon dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıSon dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralıSon dakika | Bursa Kestel'de plastik fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT