Son dakika | Bursa Kestel'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamanın asit sıkışması nedeniyle meydana geldiğini belirten ve ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Öte yandan son gelen bilgilere göre yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Meydana gelen patlama sonrası fabrikanın çatısının uçtuğu ifade edildi.

Ayrıca yeni bir patlamanın olmaması için ekipler önlemlerini alıyorlar.