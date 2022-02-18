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  3. Son dakika | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika... Bursa'da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi'ne bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika... Alınan bilgilere göre saat 14.50 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir vatandaş, Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi'ne bir hava aracının düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İHBARI YAPAN KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

İhbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtilirken ekiplerin ihbarı teyit edecek bir duruma rastlamadıkları ve ormanlık alandaki arama çalışmalarına devam ettikleri belirtildi. 

Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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