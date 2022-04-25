Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu uçak düştü!
Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı.
Son dakika! Edinilen bilgiye göre; Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında bir ara mahalleye tek motorlu uçak düşerek alev alev yanmaya başladı. Bağlarbaşı Mahalle muhtarı, düşen uçakta pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. Haberin alınması ardından Ulaştırma Bakanlığı da devreye girdi.
#SONDAKİKA Bursa'da Uçak Düştü! https://t.co/znq1RN9XaL— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 25, 2022
detaylar gelecek...