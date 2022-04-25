Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu uçak düştü!

Son dakika! Edinilen bilgiye göre; Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında bir ara mahalleye tek motorlu uçak düşerek alev alev yanmaya başladı. Bağlarbaşı Mahalle muhtarı, düşen uçakta pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. Haberin alınması ardından Ulaştırma Bakanlığı da devreye girdi.

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