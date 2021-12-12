Son dakika | Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi sona erdi!

Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Özcan Bizati ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

ÖZCAN BİZATİ KİMDİR?

Özcan Bizati, Sarayköy, Beypazarı Şekerspor, TMO Spor ve Keçiörenspor gibi takımlarda oynamıştır. henüz 21 yaşında menisküs sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Bizati, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Özcan Bizati hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Özcan Bizati kimdir?