Son dakika | Bütçe görüşmelerindeki kavgada yaralanmıştı! İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu belli oldu

Son dakika...TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bütçe görüşmelerindeki kavgada yaralanmıştı! İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu belli oldu

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!"

Son dakika | Bütçe görüşmelerindeki kavgada yaralanmıştı! İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu belli oldu

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası çıkan kavgada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün kafasında açılma meydana geldi. Kalbinde pil takılı olan Örs hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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