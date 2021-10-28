Son dakika | Büyük Okyanus'ta 4.1 şiddetinde deprem!
Son dakika haberi... ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre (USGS) Büyük Okyanus'ta 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada Büyük Okyanus'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Saat 17.48 sıralarında gerçekleşen depremin deniz yatağının 50.0 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan depreme ilişkin yapılan açıklamada sarsıntının Tokyo'dan hissedildiği aktarıldı.