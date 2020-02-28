Büyüme rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH 51 BİN 834 TL

2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 127 olarak hesaplandı.

GSHY'İ OLUŞTURAN FAALİYETLER

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,7 ve tarım sektörü yüzde 3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı.

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık

2010 7,0 8,1 8,7 9,7 8,5

2011 11,7 11,5 11,6 9,9 11,1

2012 6,8 5,0 3,6 4,2 4,8

2013 8,5 9,8 8,9 6,9 8,5

2014 8,7 2,9 3,7 5,9 5,2

2015 3,6 7,2 5,8 7,5 6,1

2016 4,8 4,9 -0,8 4,2 3,2

2017 5,3 5,3 11,6 7,3 7,5

2018 7,4 5,6 2,3 -2,8 2,8

2019 -2,3 -1,6 1 6 0,9

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 6 ARTIŞ

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,0 arttı.

GSYH ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 17 ARTTI

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,4 oldu.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI ARTTI

2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,4 ithalatı ise %29,3 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ VAR

İş gücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %11,5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,5, net işletme artığı/karma gelir %16,7 arttı.

2019 YILI İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞERİNDEKİ PAYI ARTTI

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,8 iken bu oran 2019 yılında %35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %47,0'ye düştü.