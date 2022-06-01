Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den açıklama! 3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini açıkladı. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor. Konuyla ilgili detayları paylaşan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz dakikalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, TBMM’ye geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı mı sorusuna Bakan Bilgin, “Doğrudur, tamamlandı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapılmıştı ve kapsamının üzerinde son çalışmanın yapıldığını söyleyebiliriz. Bu çalışma dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek göstergeyle ilgili bir açıklama yapması beklentisi var. Aslında Çalışma Bakanlığı, 3600 ek göstergeyle ilgili uzun zamandır çalışma yürütüyor. Bununla ilgili sendikalarla ilgili de görüşmeler yapıldı. Şubat ve mart aylarında yapılan toplantılar sonrası çalışma tamamlandı. Hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu."