Son dakika | Can kaybı var mı? Bakan Koca'dan 'Düzce depremi' açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Düzce depremine ilişkin paylaşımda bulundu.

Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Bakan Koca, olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

"DÜZCE'YE VE TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."

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