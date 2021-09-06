Son dakika | Caner Erkin'in yeni takımı açıklandı

Son dakika haberi... Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Caner Erkin Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NDEN 'CANER ERKİN' PAYLAŞIMI

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Milli futbolcu Caner Erkin'i kadroya katıldığı belirtildi.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık."