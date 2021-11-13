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  3. Son dakika | Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Son dakika | Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde  D-100 kara yolu Atkaracalar mevkisinde meydana geldi. Bir seyahat firmasına ait H.D'nin  hakimiyetindeki 45 SK 745 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 yolcu, 112'ye yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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