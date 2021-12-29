Son dakika | Canlı yayına damga vuran açıklama! Bakan Nebati'den muhalefete tepki!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edildiğini söyleyen Bakan Nebati, "Geliyor gelmekte olan diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım" dedi.

"TAMAMEN PSİKOLOJİK BİR HARPTİ"

Bakan Nebati, ana muhalefet partisine seslenerek "Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi. Tamamen psikolojik bir harpti, bu harpte zirveye ulaştılar 20 Aralık'a kadar." dedi. Küçük yatırımcılara da onların zarar verdiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; sahte belge yayımladıklarını vurgulayarak "52 firma bu yıl halka açıldı, tarihi rekor kırıldı. Bunları da öyle bir noktaya getirdiler ki gerçekliği olmayan bir şekilde küçük yatırımcıyı Döviz almaya ikna ettiler. Son 3 aylık operasyon içerideki küçük yatırımcılar başta olmak üzere kurumların da verdiği algı operasyonu, psikolojik harpti. Bu insanların ahı, maddi olarak zararlarını kim karşılayacak?" dedi.

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