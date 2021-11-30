Son dakika | Canlı yayında net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, asgari ücret çalışmasında işçileri fiyat artışlarından koruyacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret konusunda 2002 yılından itibaren ülkemiz adına önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık.

"İŞÇİLERİMİZİ FİYAT ARTIŞINDAN KORUYACAĞIZ"

Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün de arttığının açık göstergesidir. Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız.

"EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İYİLEŞTİRMELER YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Emekliler için bütçe imkanları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde

"Onlara bütçe imkanları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama mecburiyeti vardı, onu da kaldırdık. Vergi iadesi yerine emeli aylıklarına yüzde 4-5 iade yaptık. 2018'de Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda 2 bayram için 2 bin lira bayram ikramiyesi vermeye başladık, 1000-1000. Bu tutarı 2021'de toplam 25 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. En düşük emekli aylığını dosya bazında 1500 liraya çıkardık. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle 2002-2021 döneminde emekli aylıklarına reel olarak yüzde 44 ile yüzde 388 oranında artış sağlamış olduk. 2002'de emekli sayımız 6.5 milyondu, 2021 Ekim itibarıyla 13.5 milyona ulaştı. 6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak."

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