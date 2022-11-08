Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme

Son dakika... Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullanarak tepki çeken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında skandal yaşandı. Dün ekmek fiyatlarının konuşulduğu programa bağlanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir

"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDA MADDESİDİR" DEMİŞTİ

Sözlerini sürdüren Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya'da 45-50 kg." diye konuştu.

Kolivar skandal bir ifade kullanarak, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " dedi.

Bunun üzerine sunucu Afşin Yurdakul araya girerek Kolivar'ın sözlerine müdahale etti.

Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu ifadelerin ardından Cihan Kolivar, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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