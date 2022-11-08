Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme

Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında skandal yaşandı. Dün ekmek fiyatlarının konuşulduğu programa bağlanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDA MADDESİDİR" DEMİŞTİ

Sözlerini sürdüren Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya'da 45-50 kg." diye konuştu.

Haberin Devamı

Kolivar skandal bir ifade kullanarak, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " dedi.

Bunun üzerine sunucu Afşin Yurdakul araya girerek Kolivar'ın sözlerine müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu ifadelerin ardından Cihan Kolivar, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cihan Kolivar'ın ekmek sözlerine tepki: "Başlı başına nefret siyasetidir"

Haberin Devamı

Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor"