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  3. Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Son dakika... TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 oranında büyüdü.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Son dakika... TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ciddi bir büyüme gösterdi. TÜİK'e göre GSYH 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 arttı.

TÜİK'in bültenine göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

TÜKETİM HARCAMALARI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %20,3 arttı.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdüSon dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

İHRACAT YÜZDE 59,9 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,1, net işletme artığı/karma gelir ise %78,2 arttı.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %37,0 iken bu oran 2021 yılında %32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %42,8'den %49,8'e yükseldi.

Son dakika | Çarklar dönüyor, TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Tayfun Altuntaş
Editör
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