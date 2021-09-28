Son dakika | Çarpıcı paylaşım! Bakan Koca, "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık" diyerek çağrıda bulundu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemini bir kez daha vurguladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık" ifadesine yer veren Bakan Koca, vatandaşlara maske kullanımına ve sosyal mesafeye kuralına uymaları gerektiğini belirterek toplum bağışıklığını sağlamak için aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım."

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