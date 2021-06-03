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Son dakika | Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal görevini bıraktı

Son dakika... Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal görevini bıraktığını açıkladı.

Son dakika | Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal görevini bıraktı

Son dakika... Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından görevini bıraktığını açıkladı. 

Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ”Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna” demişti. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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