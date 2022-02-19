Maç başladı, Yeni Malatyasporlu futbolcular hareket etmedi! Sebebi bakın neymiş...Hülya Avşar kiminle beraber? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çiftçi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Migros hakkında soruşturma başlatıldı! "Emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız"Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!Billuriye ne demek, TDK'ya göre Billuriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yalnız Kurt son bölüm izle Youtube | ATV Yalnız Kurt 4. bölüm full, tek parça izleGram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıYeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Antalyaspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

Son dakika: Takımı ile eklenen çıkışı yakalayamayan ve son olarak Başakşehir'e karşı da mağlup olan Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, görevinden istifa etti.

Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

Son dakika haberi... Son günlerde hakkında istifa edecek iddiaları olan ve Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından istifasını sunduğu öne sürülen Hamza Hamzaoğlu, ayrılık açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik direktörün görevinden resmen ayrıldığını açıkladığı ifade edildi.

"YOLLARI AYIRDIK"

İhlas Haber Ajansı'na göre hakkındaki iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu ayrılığı doğruladı ve "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerine yer verdi. Deneyimli teknik adam Karadeniz ekibinin başında çıktığı son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Çaykur Rizespor topladığı 23 puanla ligde 18. Sırada yer alıyor.

Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

AYRILIK SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Son maçta alınan galibiyet sonrasında konuşan Hamza Hamzaoğlu, ayrılık sinyallerini vermişti. Taraftarlara hak veren Hamzaoğlu, "Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT