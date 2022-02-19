Son dakika! Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti!

Son dakika haberi... Son günlerde hakkında istifa edecek iddiaları olan ve Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından istifasını sunduğu öne sürülen Hamza Hamzaoğlu, ayrılık açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik direktörün görevinden resmen ayrıldığını açıkladığı ifade edildi.

"YOLLARI AYIRDIK"

İhlas Haber Ajansı'na göre hakkındaki iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu ayrılığı doğruladı ve "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerine yer verdi. Deneyimli teknik adam Karadeniz ekibinin başında çıktığı son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Çaykur Rizespor topladığı 23 puanla ligde 18. Sırada yer alıyor.

AYRILIK SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Son maçta alınan galibiyet sonrasında konuşan Hamza Hamzaoğlu, ayrılık sinyallerini vermişti. Taraftarlara hak veren Hamzaoğlu, "Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım." şeklinde konuşmuştu.