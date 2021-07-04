Son dakika! Cengiz Ünder resmen Marsilya'da

Fransa Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya Milli oyuncumuz Cengiz Ünder ile anlaşma sağladığını duyurdu. Marsilya'nın resmi hesabından yaptığı paylaşımla Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.

Cengiz Ünder hakkında "Cengiz çok yönlü, dinamik bir kanat oyuncusu. 1'e 1 oynamada usta ve hücum yeteneği ile rakiplerine fark yaratıyor. Nitelikleri ile Türkiye'nin en umut verici oyuncularından biri oldu. Takımımıza adapte olduktan sonra, Jorge Sampaoli'nin kadrosuna damga vuracak." ifadelerinde bulunuldu.