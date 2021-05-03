SON DAKİKA! CHP, polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeye itiraz etti! Danıştay'a başvurdu

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), polisin yer aldığı olaylarda vatandaşların cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine ilişkin genelgenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamusal alanda görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alan vatandaşların engellenmesine ilişkin genelge yayımlamıştı. Söz konusu genelge Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlandı ve polisleri videoya kaydeden vatandaşların engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Kararın gerekçesi olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterildi. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği belirtildi.

Genelgeyi paylaşan Çağdaş Hukukçular Derneği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullanmıştı.