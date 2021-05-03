Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada İZBAN çalışıyor mu? | Yasakta İzban çalışma saatleri 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada Marmaray sefer saatleri | 29 Nisan - 17 Mayıs Marmaray saatleriTam kapanmada sanayi açık mı? | Yasakta sanayi açık mı 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada tramvaylar çalışacak mı? | Tramvaylar çalışıyor mu 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada cuma namazı yasak mı? | Cuma namazları yasaklandı mı, kılınacak mı 29 Nisan-17 MayısTam kapanmada borsa açık mı, kapanacak mı? | Yasakta Borsa İstanbul (BİST) açık mı?Yasakta pazarlar açık mı? | Tam kapanmada pazar yerleri açık mı?Tam kapanmada taksiler çalışacak mı? | 29 Nisan-17 Mayıs yasağında taksiler çalışıyor mu?Tam kapanmadan muaf kişiler 2021 | Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesi
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! CHP, polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeye itiraz etti! Danıştay'a başvurdu

SON DAKİKA! CHP, polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeye itiraz etti! Danıştay'a başvurdu

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), polisin yer aldığı olaylarda vatandaşların cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine ilişkin genelgenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.

SON DAKİKA! CHP, polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeye itiraz etti! Danıştay'a başvurdu

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), polisin yer aldığı olaylarda vatandaşların cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine ilişkin genelgenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamusal alanda görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alan vatandaşların engellenmesine ilişkin genelge yayımlamıştı. Söz konusu genelge Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlandı ve polisleri videoya kaydeden vatandaşların engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Kararın gerekçesi olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterildi. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği belirtildi.

Genelgeyi paylaşan Çağdaş Hukukçular Derneği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullanmıştı. 

SON DAKİKA CHP polisin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeye itiraz etti Danıştay a başvurdu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT