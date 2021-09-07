Son dakika | CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam
Son dakika... Yerel seçimler öncesi İstanbulluların suyunu ucuzlatacağını vaat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerini unuttu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Son dakika... Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde suyu ucuzlatacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu vaatlerini unuttu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda görüşmeler 16.30'da başladı ve su zammı görüşülüp karara bağlandı.
YÜZDE 15.62 ZAM TEKLİFİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ZAM TALEPLERİ
Kasım 2019 : Yüzde 80
Temmuz 2020 : Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)
Kasım 2020 : Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı).