Son dakika | CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 11 kişi gözaltında

Son dakika! Operasyon İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediyesi'nde gerçekleşti.

CHP'li belediyeye yapılan operasyonda 6'sı belediye çalışanı olmak üzere 11 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Çok sayıda ekibin katıldığı bildirilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.

Detaylar gelecek...