Son dakika | Ciğerimiz yanıyor: Muğla Marmaris'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alınan bilgilere göre yangın, Yalancıboğaz mevkisinde çıktı. Nedeni bilinmeyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile yangına müdahale edilirken yayılan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

YANGININ ÜS KOMUTANLIĞINA ULAŞMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI

Öte yandan yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

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Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.