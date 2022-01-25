Son dakika! Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem!
Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uluslararası haber ajansı, yaralı ve ölü bulunmadığını duyurdu.
Çin'in Tayvan bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetinden etkilenen vatandaş olmadığı belirtilirken, maddi ve manevi bir hasarın da kayıtlara geçmedi bildirildi.
Tayvan, Çin— Deprem Dünya (@DepremDunya) January 25, 2022
büyüklük 5.0 ML (8 dk önce)
derinlik 64.0km 24.63°N 121.95°E
25 Ocak 2022 17:35:53 +03#deprem pic.twitter.com/xbp18uIdhb