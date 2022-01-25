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Son dakika! Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem!

Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uluslararası haber ajansı, yaralı ve ölü bulunmadığını duyurdu.

Son dakika! Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem!

Çin'in Tayvan bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetinden etkilenen vatandaş olmadığı belirtilirken, maddi ve manevi bir hasarın da kayıtlara geçmedi bildirildi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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