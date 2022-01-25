Son dakika! Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem!

Çin'in Tayvan bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetinden etkilenen vatandaş olmadığı belirtilirken, maddi ve manevi bir hasarın da kayıtlara geçmedi bildirildi.

Tayvan, Çin

büyüklük 5.0 ML (8 dk önce)

derinlik 64.0km 24.63°N 121.95°E

25 Ocak 2022 17:35:53 +03#deprem pic.twitter.com/xbp18uIdhb — Deprem Dünya (@DepremDunya) January 25, 2022