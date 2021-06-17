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  3. Son dakika| Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ açıkladı: Veyis Ateş, Habertürk'ten istifa etti

Son dakika| Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ açıkladı: Veyis Ateş, Habertürk'ten istifa etti

Son dakika... Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro ücret istediği ifade edilen gazeteci Veyis Ateş, Habertürk'teki görevinden istifa etti.

Son dakika| Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ açıkladı: Veyis Ateş, Habertürk'ten istifa etti

Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'in bir iş için 10 milyon euro ücret istediğini ifade etmesi ardındansa Sezgin Baran Korkmaz'ın bu konuda yaptığı açıklamalar sonrası Habertürk yönetiminin savunmasını istediği gazeteci Veyis Ateş, savunma yapmak yerine Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini söyledi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

 Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenilirken Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları kaydetti:

“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

Son dakika| Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ açıkladı: Veyis Ateş, Habertürk'ten istifa etti

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, yayımladığı videoda gazeteci Veyis Ateş'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için para istediğini iddia etmişti. Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'a arayarak Veyis Ateş'in kendisinden 10 milyon euro istediği ses kaydını dinletmişti.

 

{TITLE_STRIP}Veyis Ateş'ten Sezgin Baran Korkmaz'a: Sen 10 milyon euro yolla, bende dursun. Ben iki tarafın da kefiliyim!

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Tayfun Altuntaş
Editör
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