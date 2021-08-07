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  3. Son dakika | Çinli rakibini yenen Busenaz Sürmeneli TOKYO 2020'de altın madalya kazandı

Son dakika | Çinli rakibini yenen Busenaz Sürmeneli TOKYO 2020'de altın madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat oyunlarında 69 kiloda final müsabakasına çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Son dakika | Çinli rakibini yenen Busenaz Sürmeneli TOKYO 2020'de altın madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat oyunlarında boks branşında mücadele eden Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli 69 kilo finalinde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşı karşıya geldi. Kokugikan Arena'da müsabakada ilk rauntta tutuk bir performans gösteren Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Son dakika | Çinli rakibini yenen Busenaz Sürmeneli TOKYO 2020'de altın madalya kazandı

DEDESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Öte yandan 'O madalya Türkiye'ye gelecek' diyerek iddialı konuşan Milli boksörümüz verdiği sözü tutarak Türkiye'ye boksta ilk altın madalyasını kazandırarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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