Son dakika | Çok sayıda kişiyi dolandırmıştı! 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacak

Son dakika haberi... Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı kurucusu Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacak.

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olduğu Brezilya’dan Türkiye'ye getirildi.

Tosuncuk, gelirken yanında yaklaşık 300 sayfalık evrakla teslim oldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tosuncuk'un getirdiği evrakları inceledi, müfettiş raporları ile karşılaştırdı.

NE OLMUŞTU?

1991 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti.

Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

2018'de binlerce kişiyi dolandırarak milyonlarca lira elde eden Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 30 Haziran Çarşamba günü avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir gazeteye özel video gönderdi.

Kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını ifade eden Aydın, Sözcü'ye özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'na indi. Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında havalimanında gözaltına alındı.