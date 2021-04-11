SON DAKİKA... Çorum 4.3 ile sallandı!
SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesinin yaptığı açıklamaya göre Çorum'un Dodurga ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde derinliği 8.0 km olan 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2021
BERKKOY-DODURGA (CORUM) https://t.co/gGDEZk73Qp
11.04.2021, 17:06:36 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.0 km#Kandilli