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  3. SON DAKİKA... Çorum 4.3 ile sallandı!

SON DAKİKA... Çorum 4.3 ile sallandı!

SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesinin yaptığı açıklamaya göre Çorum'un Dodurga ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA... Çorum 4.3 ile sallandı!

SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde derinliği 8.0 km olan 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti. 

 

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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