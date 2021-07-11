Son dakika: Çorum'da deprem! Peş peşe sallandı!

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremler dikkat çekerken, bir deprem haberi de Çorum’dan geldi.

Sungurlu ilçesinde yaklaşık 20 dakika ara ile 2 deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem 00:53’te 4.3 büyüklüğünde ve 3.6 km derinlikte, ikincisi ise 01:12'te 3.2 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD ise yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirterek, “Geçmiş olsun Çorum. Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerini kullandı.