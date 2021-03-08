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  3. Son dakika...Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika...Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat  12.09'da Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 5.35 km altında gerçekleşti. 

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken can ve mal kaybı yaşanmadı. Olumsuz bir ihbar alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5.0 kilometre altında, 3,8 büyüklüğünde oldu. 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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