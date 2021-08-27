Son dakika | Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!

Son dakika haberi... Manchester United'tan yapılan flaş açıklamada Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'de Funchal, Madeira'da dünyaya gelen portekizli bir futbolcudur.

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Cristiano Ronaldo kimdir?