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Son dakika | Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!

Son dakika haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu.

Son dakika | Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!

Son dakika haberi... Manchester United'tan yapılan flaş açıklamada Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Detaylar geliyor...

Son dakika | Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR? 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'de Funchal, Madeira'da dünyaya gelen portekizli bir futbolcudur.

Cristiano Ronaldo hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Cristiano Ronaldo kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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