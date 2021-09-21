Son dakika! Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na açıklamalarda bulundu!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİN HALA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Kovid-19 salgınında aralarında sevdiklerimizin de olduğu insanları kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. BM'nin 76. Genel Kurulu'nu da böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Genel Kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerine çözüm sağlaması için daha da güçlendirilmesi gerekiyor."

"Türkiye olarak BM Genel Kurulu'nun faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için elimizden geleni yapacağız."

"KÜRESEL DAYANIŞMA AÇISINDAN İYİ BİR İMTİHAN VEREMEDİK"

"Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik. Az gelişmiş ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran bir hale büründüğünü görüyoruz."

"Özellikle bu salgının üstesinden küresel birliktelikle gelinebilir."

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLÜYOR OLMASI İNSANLIK ADINA YÜZ KIZARTICIDIR"

"Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Özellikle bu salgını küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası işbirliğiyle gelinebileceği açıktır. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan herhangi bir ülkenin güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Genel kurulda ortaya çıkacak iradenin bu hakikatin anlaşılması bakımından bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."

"TURKOVAC'I TÜM DÜNYANIN İMKANINA SUNACAĞIMIZI BURADAN BİLDİRMEK İSTERİZ"

"Türkiye olarak elimizde imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaştık. Tıbbi yardımlarda bulunduk. Bu vesileyle yerli aşımız TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm dünyanın imkanına sunacağımızı buradan bildirmek isteriz."

"Yaşadığımız hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır."

"DAHA İDARİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

"Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. Milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor"

"YENİ GÖÇ DALGASINI KARŞILAMAYA İMKANIMIZ YOK"

"Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım tyapılmasının, taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Son 10 yılda özellikle dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan terör eylemleri, terörün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu göstermiştir. Ülkemizde Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır.

Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok."

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK İHLALLERİN KARŞISINDA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Filistin halkına zulüm sürdükçe Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğiz. 1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor."

"TÜRKİYE'Yİ YOK SAYAN ANLAYIŞTAN VAZGEÇİLMELİ"

"Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu destekliyoruz. Buradan Uluslararası Topluma, Kıbrıs Türkleri'nin fikirlerini önyargısız bir şekilde değerlendirmesini öneriyorum. Sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini temenni ediyorum. Doğu Akdeniz'de sükunetin devamı ortak çıkarımızdır. İhtilaflar uluslararası hukukla çözülmelidir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli. Ege'deki sorunların da diyalog çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı'nın düzenlenmesi hala masada."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ÖZELLİKLE DURULMASI GEREKEN BİR KONUDUR"

"Dünya üzerindeki milyonlarca canlı türüne kucak açarken bu cömertliğinin karşılığında bizden sadece tabiatın dengesine saygı duymamızı istiyor. İnsanoğlu tarih boyunca sürdürdüğü gelişme ve kalkınma arayışında dünyanın bize sunduğu kaynakları maalesef hoyratça kullanmıştır. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz sorunlar insanlığın geleceğini belirsizliğe atacak boyuta ulaşmıştır. İklim değişikliği çevre sorunu olmanın ötesinde üzerine özellikle durulması gereken bir konudur. Sanayi öncesi döneme kıyasla yüzde 50 artış gösteren sera gazları dünyamızın adeta ateşini yükseltiyor."

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR"

"Bir süredir dünyanın her tarafında sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece artış gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler yaşanıyor. Bu afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve etkin çözümler üreten ülke olmamıza rağmen biz de oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Küresel sıcaklık artışının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması hepimizi yeni arayışlara yöneltmelidir. Ormanların bir yandan arazi kullanımıyla diğer yandan yangınlarla yok olmaya yüz tutması dünyamızı bekleyen bir diğer tehlikedir. Sıcaklık artışının etkilediği bir diğer alan da denizlerimizdir."

"MECLİSİMİZİN ONAYINA SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biridir. Henüz bu anlaşma yürürlüğe konulmadı. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde önümüzdeki ay Meclis'imizin onayına sunmayı hedefliyoruz."