Son dakika! Cumhurbaşkanı, BM'de konuşuyor!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor...

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİN HALA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Kovid-19 salgınında aralarında sevdiklerimizin de olduğu insanları kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. BM'nin 76. Genel Kurulu'nu da böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Genel Kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerine çözüm sağlaması için daha da güçlendirilmesi gerekiyor."

"Türkiye olarak BM Genel Kurulu'nun faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için elimizden geleni yapacağız."

"KÜRESEL DAYANIŞMA AÇISINDAN İYİ BİR İMTİHAN VEREMEDİK"

"Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik. Az gelişmiş ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran bir hale büründüğünü görüyoruz."

"Özellikle bu salgının üstesinden küresel birliktelikle gelinebilir."

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLÜYOR OLMASI İNSANLIK ADINA YÜZ KIZARTICIDIR"

"Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Özellikle bu salgını küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası işbirliğiyle gelinebileceği açıktır. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan herhangi bir ülkenin güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Genel kurulda ortaya çıkacak iradenin bu hakikatin anlaşılması bakımından bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."

"TURKOVAC'I TÜM DÜNYANIN İMKANINA SUNACAĞIMIZI BURADAN BİLDİRMEK İSTERİZ"

"Türkiye olarak elimizde imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaştık. Tıbbi yardımlarda bulunduk. Bu vesileyle yerli aşımız TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm dünyanın imkanına sunacağımızı buradan bildirmek isteriz."

"Yaşadığımız hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır."

"DAHA İDARİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

"Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. Milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor"

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