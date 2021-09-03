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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreninde yaptığı konuşmada," Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Okullarımızı tam zamanlı açarak eğitim yılını tamamlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreninde açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmenin atamasının yapıldığı törende eğitimde gelinen son durum hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021- 2022 yılı eğitim öğretim yılında okullarda tam zamanlı olarak açık tutmak istediklerini belirtti. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz OECD ortalamasının civarında.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilk okullarda 17, orta okullarda 16, liselerde 12 civarında."

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde, zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif gelişimleri açısından okullarımızın açık tutulması önemlidir. 

Okullarımızı tam zamanlık açarak eğitim yılını tamamlayacağız."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu: Okullarınızı açık tutmakta kararlıyız

Tayfun Altuntaş
Editör
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