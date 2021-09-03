Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreninde açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmenin atamasının yapıldığı törende eğitimde gelinen son durum hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021- 2022 yılı eğitim öğretim yılında okullarda tam zamanlı olarak açık tutmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz OECD ortalamasının civarında.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilk okullarda 17, orta okullarda 16, liselerde 12 civarında."

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor."

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde, zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif gelişimleri açısından okullarımızın açık tutulması önemlidir.

Okullarımızı tam zamanlık açarak eğitim yılını tamamlayacağız.