Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı! Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

Son dakika... 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından başlayan asgari ücret görüşmeler, 7 ve 9 Aralık'ta yapılan iki toplantı ile devam etmişti. Tarafların bir anlaşma sağlayamaması sonrasında nihai karar bugün dördüncü toplantı yapıldı. Komisyon üyeleri toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari saat 15.00'te yaptığı açıklama ile duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ulusa sesleniş konuşması ile 2022 yılı asgari ücretini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki yılın Aralık ayında işçi, işveren bir araya gelmek üzere çalışmalarını sürdürecekler. Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğini yönünde görüş bildirmiştir. Taraflar çok farklı bir anlayış içinde özveriyle süreci yönettiler.

Bizde asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en az rakamı 4 bin 250 TL olarak belirledik. Çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILDI

Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesiminin 450 TL'lik bir yükten kurtarıyoruz.

Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz."

DÖVİZ KURU VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız.

Muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak üretmek, ihracat yapmak için hiçbir engel bırakmamak için yolumuza devam ediyoruz.

Bu ülkenin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatifleri ne yeminli iç dış Türkiye düşmanları belirleyebilir. Ülkemizin geleceğini, 84 milyon biz belirleyeceğiz. Yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte fedakarlık yapacak ve hedeflerimize ulaşacağız.

Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır.

Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm Asgari Ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik."

TİSK Başkanı Burak Akkol'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ortak olarak nereye varabiliriz gayesiyle sürdürülen bir süreç. Oldukça pozitif ortamda gidip gelen görüşmeler vardı. Cumhuriyet tarihinde olmayan adımlar atıldığını görüyoruz. İşçi, işveren ve devletimize hayırlı olsun."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

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